В ЕГЭ по географии в 2023 году используют карты с новыми регионами России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время проведения ЕГЭ по географии в 2023 году используют актуальные карты с новыми регионами России, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.



В ведомстве пояснили, что старые версии карт опубликованы в демоверсии экзамена. Материалы по всем учебным предметам на сайте Федерального института педагогических измерений размещались в августе 2022 года, еще до присоединения к России новых регионов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

География замыкает тройку популярных направлений как у девятиклассников, так и у выпускников 11-х классов Казани при сдаче государственных экзаменов. Ее выбрали 38% выпускников 9-х классов. Первое и второе места — у информатики и обществознания. Их выбирают 54% и 47% выпускников девятых классов соответственно.

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Маргарита Головатенко