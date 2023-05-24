Скрылся от паломников и следствия: в Казани заочно арестован московский организатор хадж-туров

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Новый поворот в деле обманутых фирмой «Урал Сервис» паломников из Татарстана. Сегодня Следком обратился в казанский суд с ходатайством о водворении в СИЗО организатора проваленных туров в Мекку Ильяса Янгуразова. Меру пресечения избирали заочно — пять лет силовики искали фигуранта в России и лишь месяц назад объявили в международный розыск, передает журналист «Реального времени».



В Татарстане потерпевшими признаны 43 паломника

Заседание по мере пресечения прошло в отсутствие главного участника. Его место в «клетке» пустовало. Не было и конвоя. Все это экс-руководителя московской турфирмы «Урал Сервис» ждет в случае экстрадиции либо задержания на территории России.

О заочном аресте Ильяса Янгуразова сроком на два месяца Приволжский райсуд сегодня просила старший следователь районного отдела Следкома по РТ Луиза Мухаметзонова.

Она сообщила: уголовное преследование Янгуразова началось в феврале 2018 года и сейчас в его деле 43 эпизода мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) и эпизод злоупотребления полномочиями в качестве гендиректора «Урал Сервиса» (ч. 1 ст. 201 УК РФ). При этом сам фигурант по месту жительства не проживает, по вызовам следствия не является. «Скрывается», — констатировала представитель СК.

В федеральном розыске туроператор числился пять лет, параллельно его искали и в странах СНГ. А в апреле 2023-го казанский отдел полиции «Промышленный» объявил Янгуразова в международный розыск. По данным источников «Реального времени», бизнесмен выехал из России в Беларусь. Его предполагаемое местонахождение на данный момент на заседании суда не обсуждалось. В соцсетях можно найти страничку тезки беглеца, якобы устроившегося в Кувейте.

По версии следствия, в период с января 2016 года по декабрь 2017-го обвиняемый использовал служебное положение гендиректора турфирмы с целью хищения средств граждан, а способом мошенничества были договоры об оказании услуг по организации хаджа к мусульманским святыням в Мекку и Медину. В деле фигурирует ущерб на сумму не менее 3 млн 926 млн рублей.

— Причастность Янгуразова к преступлению подтверждается показаниями потерпевших и сведениями из ПАО «Сбербанк», что на его карту неоднократно осуществлялись переводы денежных средств от паломников, — сообщила следователь суду.

Судья Артем Никифоров поинтересовался — что сделали силовики для розыска фигуранта и установлены ли препятствия для его содержания под стражей? Из ответа следовало — данных о каких-либо медицинских противопоказаниях для ареста Янгуразова у силовиков нет, ведутся разыскные и оперативные мероприятия... Где и как — осталось неясным.

Защитником туроператора стал адвокат «казанского стрелка»

Помощник прокурора Приволжского района Артур Девятеев назвал ходатайство СК законным и обоснованным, просил суд избрать арест заочно.

Назначенный государством защитник был против. Интересы «беглого» организатора хаджа сегодня представлял адвокат Руслан Нуриахметов. Ранее он защищал бывшего выпускника казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева, сейчас оспаривает его приговор о пожизненном заключении.

Нуриахметов считает — достаточных оснований для самой суровой меры пресечения не имеется, ведь речь идет о предполагаемых преступлениях в сфере коммерческой деятельности. «Мера пресечения Янгуразовым нарушена не была, поскольку не была избрана», — заявил суду защитник. По его данным — туроператор с представителями следствия по своему делу ни разу не встречался и подписку о невыезде с него взять просто не могли.

«Он, может, и не знает, что его ищут», — заявил суду адвокат Нуриахметов. Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

— Я считаю, он не скрывался. В материалах дела отсутствуют объективные материалы, что его пытались найти — ни повесток, ни запросов по адресу места жительства, ни допросов родных и соседей. Просто объявили человека в розыск, и все! Если местонахождение человека не установлено, это не означает, что он скрывается. Он, может, и не знает, что его ищут, — заявил суду Нуриахметов.

На процессе озвучили информацию из показаний нескольких потерпевших паломников. Они рассказывали, как заключили договоры с туроператором «Урал Сервис», оплатили путевки и безуспешно ждали объявления обещанной даты вылета в Арабские Эмираты. Не дождались. Часть верующих смогли приобрести новые путевки в Мекку уже у других операторов, другим не хватило сбережений.

Ильясу Янгуразову — 39 лет. Родился в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области, последним местом регистрации указан поселок Чаадаевка в пригороде Пензы. По данным открытых источников, в 2016 году Янгуразов стал владельцем и гендиректором турагентства «Урал Сервис», на тот момент отработавшего три года. Компания была на налоговом учете в Москве. Впоследствии ее юридический адрес налоговая признала недостоверным, и в сентябре 2021-го «Урал Сервис» исключили из ЕГРЮЛ.

Заметим, на старте расследования данного дела сообщалось — по делу об обмане верующих работают сотрудники МВД, ФСБ и СК. Силовики делились информацией — татарстанцы не единственные, кого кинул московский туроператор. Знакомые с ситуацией на рынке религиозных туруслуг поясняли — в 2016-м году «Урал Сервис» вылетел из списка аккредитованных в России операторов хаджа. Попытался выйти из ситуации, договорившись, что отправит своих паломников по квотам аккредитованных операторов, но квот на всех в итоге не хватило. Общее число потерпевших оценивалось в 600 человек, а предполагаемый ущерб — свыше 70 млн рублей.

По факту таких цифр в татарстанском деле не было и нет. В Следкоме по РТ не располагают информацией о делах против Янгуразова в других регионах России, хотя знают — проверки проводились.

Как Ямало-Ненецкое ДУМ отсудило 2,5 млн рублей и не получило ничего

По данным базы «Спарк-Интерфакс», на счету «Урал Сервиса» 42 завершенных исполнительных производства на общую сумму 4,8 млн рублей. Большая часть закрыты с формулировками «не установлено местонахождение организации», «отсутствует имущество».

Самым крупным взыскателем числится Духовное управление мусульман Ямало-Ненецкого округа. В ноябре 2018-го арбитраж обязал «Урал Сервис» вернуть этой организации 2,5 млн рублей. Судом установлено — в июле 2017-го ДУМ заключило с туроператором договор об организации паломнического тура на 20 человек в Мекку и Медину Королевства Саудовская Аравия с 1 августа по 31 октября 2017 года. Произвело полную предоплату тура в размере 2,5 млн рублей — по 125 тысяч рублей за человека. Исполнения договора не дождалось. Как и ответа на письменную претензию с требованием возврата денег в трехдневный срок.

В июле 2017-го Ямало-Ненецкое ДУМ заключило с туроператором договор об организации паломнического тура на 20 человек в Мекку и Медину. Фото: islamdag.ru

Ответчик в заседании Арбитражного суда Ямало-Ненецкого округа участия не принимал.

Решение вступило в силу, истец получил на руки исполнительный лист. Однако денег так и не увидел. В октябре 2019-го приставы вернули исполнительный лист и закрыли производство. «Невозможно установить местонахождение должника либо его имущества», — констатировали они.

Также в открытых источниках фигурируют дела о судебных претензиях к «Урал Сервису» от жителей и компаний двух десятков регионов страны. В тройке лидеров — Челябинская и Свердловская области, а также Пермский край. Далее по списку — Тюменская область, Татарстан, Москва, Оренбургская и Омская области, а еще Башкортостан.

«Реальное время» обратилось в Следком по РТ с вопросом: удалось ли татарстанским силовикам найти хоть какие-то активы Янгуразова и наложить на них арест? Ответ на данный момент не получен.

Ирина Плотникова