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Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска

13:26, 14.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны сообщило об отражении всех атак ВСУ в районе Артемовска
Фото: mil.ru

Украинские войска пытались прорвать оборону российских подразделений в районе Артемовска, однако все атаки противника были отражены, сообщили в Минобороны России.

Штурмовые отряды на Соледаро-Артемовском направлении при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжили бои за овладение западными кварталами Артемовска. Севернее и южнее города в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны российских войск.

— Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено, — заявили в министерстве.

12 мая сообщалось, что Россия не допустила прорывов обороны при атаках украинской армии на Соледарском тактическом направлении. Вооруженные силы РФ отбили все атаки.

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Маргарита Головатенко
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