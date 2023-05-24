На китайском заводе провели краш-тест автомобиля «Москвич»

Фото: Рустам Минниханов/t.me (скриншот видео)

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Китае завод JAC Motors. Своими впечатлениями он поделился в telegram-канале.

— На испытательном полигоне провели краш-тест нашего автомобиля Москвич. Судя по результатам — система безопасности сработала на отлично, — написал он.

JAC Motors — это китайская автомобилестроительная компания, которая выпускает легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Штаб-квартира и основные предприятия расположены в городе Хэфэй провинции Аньхой.

Напомним, Минниханов принял участие в бизнес-форуме «Аньхой — Татарстан». Ему презентовали потенциал региона, в котором насчитывается более 8 500 высокотехнологичных предприятий. Как отметил раис Татарстана, республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией в сфере высоких технологий, электроники, энергетики и биомедицины.

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Айрат Назипов