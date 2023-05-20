Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,3 млн рублей

Средний размер автокредита в России достиг рекордных 1,3 млн рублей, увеличившись в апреле на 7,1%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Скоринг бюро».

Так, согласно данным компании, за год количество выданных автокредитов выросло в 3,7 раза — до 68,9 тысячи ссуд. Вместе с этим их сумма увеличилась в четыре раза, до 90,4 млрд рублей.

Отмечается, что портфель кредитов на покупку машин в апреле вырос на 7,1% в годовом выражении — до максимальных за всю историю 1,25 трлн рублей. Однако число активных автокредитов за год практически не изменилось, оставшись на уровне 1,76 млн ссуд.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в апреле 2023 года в количественном и денежном выражении выдача автокредитов на новые легковые автомобили увеличилась в 4,2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 4 месяца рост в штуках составил 17%, а в деньгах — 19%.

В Татарстане в марте 2023 года средний размер автокредита составил 1,15 миллиона рублей. По сравнению с февралем он вырос на 5,4%.

За минувший год рынок автокредитования смог адаптироваться к новой экономической реальности. В прошлом месяце в Татарстане было выдано 3 068 кредитов — на 11,8% больше, чем в феврале. В самый разгар кризиса, в марте 2022 года, автокредитование в республике рухнуло почти в 5 раз — тогда было выдано всего 625 автокредитов. Сегодня республика занимает четвертое место среди российских регионов по объему выданных автокредитов, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Как санкции изменили рынок и какие суммы татарстанцы сегодня готовы брать в кредит — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Максим Кокунин