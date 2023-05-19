Владимир Путин заявил, что говорил с казанским офицером, участвующим в СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно разговаривал с командиром одной из бригад, участвующих в специальной военной операции на Украине.



— Разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще, — приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Путин рассказал, что военнослужащий находился в своей должности четыре дня. Когда президент поинтересовался, что у него с голосом, командир ответил ему, что все эти четыре дня он не спал.

— Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи.

В Вооруженные силы России на контракт и в состав добровольческих формирований с января этого года приняли более 117,4 тысячи человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко