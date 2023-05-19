С начала 2023 года на VK совершено 6,5 млн кибератак

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

С начала года на сервис VK было совершено 6,5 млн кибератак. Об этом рассказал вице-президент, директор по информационной безопасности компании Алексей Волков в рамках форума Positive Hack Days, который проходил сегодня в Москве.

Также у VK произошло 300 внутренних инцидентов. Они могли бы привести к серьезным последствиям, не будучи вовремя локализованными.

Глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме Positive Hack Days рассказал, что лишь максимум каждая пятая отечественная компания реально знает о своих проблемах с безопасностью. ИТ-отрасль, по его оценке, сейчас живет в условиях кибервойны.

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

— Думаю, здесь другого варианта нет. Мы выйдем из этой ситуации более защищенными, с другой культурой безопасности. Произойдут структурные изменения. Отрасль растет, я смотрю на ситуацию с оптимизмом, — констатировал Максут Шадаев.



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Людмила Губаева