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Группа ТАИФ — Амилю Калимуллину: «Разделяем с вами горечь утраты»

11:38, 19.05.2023 1

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования бывшему генеральному директору АО «ТАИФ-НК» Амилю Камильевичу Калимуллину в связи со смертью сына Ильгиза Амилевича Калимуллина.

Ильгиз Калимуллин в период с 2012 по 2016 год работал в АО «ТАИФ» в должности специалиста по нефтепереработке.

«Искренне скорбим вместе с вами, Амиль Камильевич, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты от потери близкого вам человека. Светлая память об Ильгизе Амилевиче, добром и отзывчивом человеке, исполнительном и инициативном работнике, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в официальном соболезновании от имени Группы компаний ТАИФ.

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