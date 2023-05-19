Казанцы вновь обратили внимание на разрушающийся фасад карниза у дома профессора Карла Фукса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанцы вновь обратили внимание на разрушающуюся облицовку знаменитого дома Фукса — памятника архитектуры регионального значения, возведенного в начале XIX века. Памятник вновь нуждается в ремонте.

Комитет РТ по охране ОКН сообщил, что, согласно закону, поддержание объекта в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в том числе расходы на его содержание и принятие безотлагательных мер по предотвращению дальнейшего разрушения — обязанность собственника.



Владельцем дома Фукса выступает ООО «Казанское подворье». Совладельцами компании являются ее директор — казанский предприниматель Сергей Валеев, и известный российский футболист, бывший полузащитник ФК «Рубин» и автор знаменитого гола «Барселоне» Александр Рязанцев, сейчас он выступает за «Торпедо».

Отметим, что в ведомстве Ивана Гущина добавили, что год назад уже обращались к владельцу памятника из-за несоблюдения требований сохранности ОКН: «На сегодняшний день собственник заинтересован в проведении ремонтных работ на фасаде объекта культурного наследия и проинформирован о необходимости разработки научно-проектной документации. Так, Комитетом в адрес правообладателя выдано задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия».

Фото: uslugi.tatarstan.ru/open-gov

Напомним, в 2019 году были вложены дополнительные средства во внутреннюю отделку помещений и монтаж инженерных сетей здания, рассказывал нашему изданию Сергей Валеев. После чего реконструированный особняк приспособили под торгово-офисный центр.

В этот раз памятнику вновь потребовался ремонт по причине некоторых строительных дефектов, рассказал нам Валеев. По его словам, фирма еще в феврале обратилась в Комитет РТ по охране ОКН с просьбой выдать разрешение на обновление фасада здания.

Бизнесмен также подчеркнул, что содержание объекта культурного наследия, который постоянно находится в зоне внимания, — дело довольно затратное. Одна только разработка проектной документации обойдется почти в 2,5 млн рублей.

Отметим, что дом Фукса смог сохранить свои административно-торговые функции, речи о его продажи не идет (в феврале 2019 года здание было в продаже за 120 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако в отношениях учредителей ООО «Казанское подворье» не все гладко: Александр Рязанцев через суд затребовал передать ему заверенные копии документов фирмы — договор аренды, заключенный с ИП Валеевым С.К., договоры займов, заключенных с ним же и иными кредиторами, а также бухгалтерскую отчетность общества, начиная с 2012 года и по последнюю отчетную дату, сведения обо всех открытых счетах и выписки из банка, подтверждающие получение заемных денежных средств.

Подробнее о том, почему здание вновь нуждается в ремонте и в чем заключаются его сложности, а также из-за чего у совладельцев исторического особняка произошел внутрикорпоративный конфликт, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова