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В Госдуме одобрили штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг

15:53, 18.05.2023
В Госдуме одобрили штрафы за использование иностранных мессенджеров при оказании госуслуг
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

Данный запрет действует с 1 марта. Согласно закону, за его нарушение теперь будут штрафовать. Для должностных лиц размер штрафа может варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 700 тысяч рублей.

Иностранным мессенджером считается также и Telegram, так как офис компании базируется за рубежом. Но пользоваться им в личных целях закон не запрещает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года Минцифры России выступило за штрафы за утечку персональных данных граждан до 3% от годового оборота компании. Шадаев подчеркнул, что предложение ввести оборотные штрафы не ставит перед собой цель сбора большего количества денег в бюджет. Цель состоит в том, чтобы мотивировать компании инвестировать в инфраструктуру.

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Айрат Назипов
ТехнологииОбществоВласть

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