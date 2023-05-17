Россияне увеличили траты на майские праздники на 8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году россияне потратили за время майских праздников на 8% больше, чем в прошлом году. Например, клиенты ВТБ направили на путешествия свыше 10,7 миллиарда рублей, сообщает «Афанасий бизнес».

Наибольший рост фиксируется в продажах автобусных билетов. С 29 апреля по 9 мая траты по этой категории достигли 205 миллионов рублей, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Больше всего денег за 11 дней респонденты потратили на железнодорожный транспорт — более 900 миллионов рублей. Показатель за год вырос на 12%. Траты на авиаперелеты увеличились на четверть.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году: заметно вырос турпоток в Азию, а вот страны СНГ приняли меньше россиян. Лидером среди заграничных направлений для татарстанцев стала Турция — с начала мая ее посетили около 28% туристов из республики.

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Елизавета Пуншева