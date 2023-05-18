В Тюлячинском районе Татарстана укрепят участок трассы М-7

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Тюлячинском районе Татарстана укрепят участок автомобильной дороги М-7 «Волга» — Шадки — Сауш — Шармаши за 30 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», а выполнить их необходимо в течение 70 дней с момента заключения контракта.

Уточняется, что речь идет об участке км 0+000 — км 5+185. Подрядчику предстоит произвести целый комплекс укрепительных работ, в числе которых устройство сливной призмы и кюветов, бетонных перепадов и откосов. Кроме того, исполнитель обязуется заменить дорожную одежду.

Закупать все необходимые материалы, а именно щебень, геотекстиль и цементно-бетонные смеси, ему придется самостоятельно. Их стоимость уже включена в общую сумму договора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в этом месяце на территории Тюлячинского района Татарстана начались работы по капитальному ремонту трассы М-7 «Волга» — Баландыш на участке км 6,7 — км 10. Протяженность ремонтируемого участка составит 3,277 км.

На ремонтные работы выделили 140 млн рублей из республиканского бюджета. За эти деньги будут проведены работы по замене конструкций дорожной одежды, строительству железобетонных и металлических гофрированных труб.



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Максим Кокунин