В России активизировались мошеннические telegram-каналы на тему онлайн-реестра военнообязанных

Весной этого года в интернете стали появляться потенциально опасные домены и мошеннические telegram-каналы на тему создания онлайн-реестра военнообязанных. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Анастасия Климова.

По ее словам, такие домены переадресовывают на сайт рекламы услуг по освобождению от службы в армии.

— В апреле нам попался откровенно мошеннический ресурс. Сайт предлагал за 99 руб. проверить, не пришла ли вам повестка, но при этом по факту подписывал вас на онлайн-курсы по фитнесу с ежемесячной оплатой, — отметила Климова.

Фото: pixabay.com

Эксперт добавила, что на фоне сообщения о создании онлайн-реестра военнообязанных мошенническая активность наблюдалась в Telegram. В качестве примера она прислала ссылки на 15 различных каналов и ботов.

— Самой массовой категорией являются боты, якобы проверяющие наличие в реестре или некой базе лиц, подлежащих мобилизации. Как правило, для проведения проверки такие боты запрашивают ФИО, номер телефона, дату рождения и информацию о службе в армии, — подчеркнула аналитик.

Напомним, руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что с началом сезона отпусков активность стали проявлять кибермошенники. Они создают сайты-клоны и фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки.

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Елизавета Пуншева