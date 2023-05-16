Украина вступила в киберцентр НАТО
Украина вступила в киберцентр НАТО, базирующийся в Эстонии, сообщили в украинском Министерстве иностранных дел.
— Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр, — приводит ТАСС сообщение министерства.
17 марта посол России в Эстонии Владимир Липаев заявил, что привлечение Украины к работе центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности — попытка шантажа России. По его словам, такое решение имеет символическое значение, так как «иллюстрирует планы Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и ее интеграции в натовскую инфраструктуру».
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