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В Ново-Савиновском районе Казани ограничат движение по трем улицам

14:38, 16.05.2023 1
В Ново-Савиновском районе Казани ограничат движение по трем улицам
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Ново-Савиновском районе Казани временно ограничат движение по трем улицам. Это связано с проведением работ на сетях кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Участки будут закрывать на несколько дней в разные даты:

  • С 23 по 25 мая будет частично закрыт тротуар на ул.Адоратского, возле дома №19;
  • с 26 по 28 мая на ул.Лаврентьева, возле дома №19 по ул.Адоратского, также будет частично закрыт тротуар;
  • с 29 мая по 4 июня полностью будет перекрыт тротуар возле дома №2 по ул.Лаврентьева;
  • с 5 по 8 июня частично закроют тротуар возле дома №41 по ул.Амирхана;
  • с 9 по 14 июня будет частично закрыт тротуар возле дома №49 по ул.Амирхана;
  • с 15 по 20 июня частично ограничат движение по тротуару возле дома №71 по ул.Амирхана.
Фото: google maps (скриншот)

Напомним, в Казани до 2 июня ограничили движение по улице Белинского. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Я думал будут асфальтировать тротуары и приведут их в надлежащее пригодное для пешеходов состояние. А тут оказывается ничего делать не будут.
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