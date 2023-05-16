В Ново-Савиновском районе Казани ограничат движение по трем улицам
В Ново-Савиновском районе Казани временно ограничат движение по трем улицам. Это связано с проведением работ на сетях кабельной канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Участки будут закрывать на несколько дней в разные даты:
- С 23 по 25 мая будет частично закрыт тротуар на ул.Адоратского, возле дома №19;
- с 26 по 28 мая на ул.Лаврентьева, возле дома №19 по ул.Адоратского, также будет частично закрыт тротуар;
- с 29 мая по 4 июня полностью будет перекрыт тротуар возле дома №2 по ул.Лаврентьева;
- с 5 по 8 июня частично закроют тротуар возле дома №41 по ул.Амирхана;
- с 9 по 14 июня будет частично закрыт тротуар возле дома №49 по ул.Амирхана;
- с 15 по 20 июня частично ограничат движение по тротуару возле дома №71 по ул.Амирхана.
Напомним, в Казани до 2 июня ограничили движение по улице Белинского. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.
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