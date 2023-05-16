«Казаньоргсинтез» подвел итоги внедрения системы «мобильных обходов» на производстве

Фото: пресс-служба КОСа

О первых результатах внедрения системы «мобильные обходы» на производстве, запуск которой начался летом 2022 года, рассказали в цифровом офисе «Казаньоргсинтеза». Изначально внедрение проводилось на трех производствах: полиэтилена высокого давления, полиэтилена низкого давления, поликарбонатов. В тестовом режиме сотрудники предприятия провели более 34 тыс. обходов, благодаря чему удалось выявить и устранить свыше 4,2 тыс. различных дефектов. Более 800 сотрудников предприятия прошли обучение использованию цифрового инструмента. На данный момент создано и запущено в работу 66 маршрутов обходов.

С начала 2023 года экономический эффект от внедрения инструмента превысил 20 млн рублей. Этот показатель выводится из оценки потенциальных потерь, которых удалось избежать с учетом внедрения системы.

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На практике работа инструмента выглядит следующим образом: во время обхода сотрудник с помощью смартфона проверяет исправность и корректность работы оборудования. При обнаружении сбоя, дефекта либо поломки данные об этом в режиме онлайн вносятся в информационную систему. Работник делает фото, к которому прикрепляет комментарий. Уже после этого начальник смены решает, сможет ли подчиненный устранить неисправность собственными силами либо потребуется ремонтная бригада. Это позволяет максимально быстро реагировать на критические дефекты и снижает вероятность аварийных отказов оборудования.

Для системы «мобильных обходов» были разработаны мобильное приложение по прошивке NFC-меток, мобильное приложение для совершения обходов и кабинет администратора, в котором можно оперативно создать любой маршрут, добавлять оборудование с необходимым описанием проверок, видеть статус и полноту прохождения заданных маршрутов в онлайн-режиме.

— В ближайшей перспективе цифровой инструмент «мобильные обходы» будет внедряться в производственные процессы и станет неотъемлемой частью процесса управления надежности. Благодаря значительному объему накапливаемых данных, у службы управления основными фондами и руководителей на производстве появилась возможность оперативно принимать управленческие решения, основанные на анализе этих данных. В свою очередь, служба управления надежностью получает дополнительную информацию для более точного планирования стратегии обслуживания оборудования, — рассказал руководитель проекта «Мобильные обходы» Руслан Шарифуллин.