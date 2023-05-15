Экс-полицейского из Челнов обвиняют в оформлении кредита на скончавшуюся пенсионерку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане бывшего сотрудника полиции обвиняют в том, что он оформил кредит в 120 тысяч рублей на скончавшуюся пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 11 декабря прошлого года на тот момент еще действующий оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции «Автозаводский» УМВД России по Набережным Челнам выехал на отработку сообщения о смерти 63-летней женщины. Находясь в квартире, он обнаружил мобильный телефон покойной и изъял его для установления родственных связей.

В тот же день, зайдя в мобильное приложение банка от имени женщины, он подал заявку в кредитную организацию на предоставление кредита в сумме более 1 млн рублей. Однако его получение было возможно только при предъявлении специального документа, и поэтому он оформил другой.

После получения средств он перевел деньги на свою карту, а также украл еще 74 тысячи рублей со счета пенсионерки. Его деятельность была выявлена только после того, как наследница погибшей обнаружила, что операции со счетом производились уже после ее смерти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре прошлого года в Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного, который был объявлен в федеральный розыск 4 года назад.

Уточняется, что по решению суда 39-летний Ильнар Гарипов заключен под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года он в качестве стажера на должности оперуполномоченного и еще двое полицейских (в том числе начальник отдела угрозыска УМВД по Нижнекамскому району) в служебном кабинете выбивали признательные показания у Ильдара Камалеева.

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Максим Кокунин