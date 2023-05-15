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Под Казанью началась вырубка леса под стройку нового жилкомплекса

11:09, 15.05.2023 6
Под Казанью началась вырубка леса под стройку нового жилкомплекса
Фото: предоставлено Натальей Николаевой

В поселке Березовка Высокогорского района, расположенном вблизи Казани, началась вырубка леса под строительство ЖК «Воздух — Air — Нава», о котором писало «Реальное время».

На участке площадью 13,2 га с выходных работает техника, сообщили изданию местные жители.

— В первую очередь под топор пошли 40-50-летние здоровые и крепкие березы, — рассказала «Реальному времени» Наталья Николаева. — Очень жалко лес…

«Под топор пошли 40-50-летние здоровые и крепкие березы». Фото предоставлено Натальей Николаевой

«Реальное время» год назад писало о том, что в пригородах столицы Татарстана за трассой М-7 растет «казанское Замкадье» — пояс из жилых комплексов, не обеспеченных социальной и транспортной инфраструктурой.

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Анна Нагоркина
ПроисшествияОбществоВластьНедвижимость Татарстан Город Казань

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 15 май
    Жалко лес!
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  • Анонимно 15 май
    Неужели мало жилищных комплексов понастроено? Еще не заселили то, что понастроили из-за высоких цен. Безобразие!!!! Уничтожать природу здорово получается.
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  • Анонимно 15 май
    Купили дачу за городом, а сейчас будет дача не у леса, а под окнами высоток...
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  • Анонимно 15 май
    Эти дома будут в тупиковой зоне. Поселок ограничен свободной территорией. С одной стороны воинская часть, с другой сады и железная дорога. Ну построят они эти дома, заселят туда народ и что дальше? Развития территории не будет. Если только остальной лес в округе вырубить. Ну на это много ума не нужно, рубить, не сажать. А ведь этой роще лет 60. Там красивые сосны, березы... Попробуй вырастить за свой век такую красоту? Очень жаль...
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  • Анонимно 15 май
    Вот скажите пожалуйста как туда протянут водопровод и канализацию? Воду из скважин будут брать? Канализационные воды сливать в Казанку? Грунтовые воды там на каком уровне от поверхности земли находятся? Как туда люди добираться будут? Пешком в Высокую гору?
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  • Анонимно 09:41
    в ручную что ли рубят-каменный век
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