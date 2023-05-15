Под Казанью началась вырубка леса под стройку нового жилкомплекса
В поселке Березовка Высокогорского района, расположенном вблизи Казани, началась вырубка леса под строительство ЖК «Воздух — Air — Нава», о котором писало «Реальное время».
На участке площадью 13,2 га с выходных работает техника, сообщили изданию местные жители.
— В первую очередь под топор пошли 40-50-летние здоровые и крепкие березы, — рассказала «Реальному времени» Наталья Николаева. — Очень жалко лес…
«Реальное время» год назад писало о том, что в пригородах столицы Татарстана за трассой М-7 растет «казанское Замкадье» — пояс из жилых комплексов, не обеспеченных социальной и транспортной инфраструктурой.
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