В Казани наказали отца, который ударил свою двухлетнюю дочь сумкой в подъезде

Казанские полицейские провели проверку по опубликованной в социальных сетях видеозаписи, на которой мужчина, выходя из лифта, ударил ребенка сумкой. Впоследствии девочка упала и ударилась головой об пол.

Как рассказали в «МВД Медиа», между супругами возник конфликт, в результате которого пострадал их ребенок в возрасте двух с половиной лет.

— За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних сотрудники полиции составили административный материал по статье 5.35 КоАП РФ в отношении родителей девочки и поставили их контроль, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце апреля на 35-летнего казанца возбудили уголовное дело после ограбления 11-летнего ребенка. Предполагаемый злоумышленник подкараулил мальчика и под угрозами забрал его сотовый телефон.

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Айрат Назипов