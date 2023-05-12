Илон Маск сообщил о новом генеральной директоре Twitter

Владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск сообщил в своем аккаунте, что у этой социальной сети появится новый генеральный директор.

— Рад сообщить, что я нашел нового генерального директора для X/Twitter, — отметил он.

Имени Маск не назвал, однако намекнул, что это будет женщина.

— Она приступит к работе примерно через шесть недель, — добавил нынешний гендир социальной сети.

Фото: pixabay.com

В апреле состояние владельца компаний Tesla и SpaceX и социальной сети Twitter Илона Маска за сутки сократилось на $12,6 млрд — это рекордные убытки с начала 2023 года.



Причинами такого уменьшения стали падение на 9,75% акций Tesla и взрыв прототипа сверхтяжелого космического корабля Starship, запущенного 20 апреля в Техасе с космодрома Бока-Чика. Также бизнесмен потерял деньги из-за отказа значительной части пользователей продлевать платную подписку Twitter Blue за $8 в месяц.

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Елизавета Пуншева