В Перми задержали подозреваемых в хищении 7 млн рублей под видом помощи участникам СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Трех жителей Перми задержали по подозрению в хищении денег под предлогом сбора добровольной помощи российским военным в зоне действия специальной военной операции, в задержании участвовали сотрудники МВД по Татарстану, уголовное дело возбудили в Казани по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Подозреваемые вели несколько каналов в telegram от имени редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Постепенно число подписчиков превысило 100 тысяч. Предварительно установлено, что в них размещали сообщения о необходимости закупки техники для нужд военнослужащих в зоне действия СВО. Желающим помочь предлагали перечислить деньги на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам. После этого собранные средства похищались.

Маргарита Симоньян обратилась в полицию, после чего личности участников криминального бизнеса были установлены. По версии следствия, двое пермяков получали деньги от подписчиков из разных субъектов на свои дебетовые карты. Суммы переводов достигали 20 тысяч рублей. Посредники перечисляли средства организаторам схемы, оставляя часть себе в качестве вознаграждения. Оборот по их счетам за последние полтора месяца превысил 7 млн рублей.



Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, личности потерпевших и причиненный им ущерб.

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Маргарита Головатенко