Армения стала самой бюджетной страной для отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выгоднее всего россияне в этом году смогут отдохнуть в столице Армении — Ереване. Туристу понадобится 44,5 доллара на 4 дня и 3 ночи. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте, выяснили эксперты АТОР.

Отмечается, что перелет и питание придется оплатить отдельно. В городе 276 хостелов, и минимальный тариф за размещение за ночь — 14 долларов. Стоимость одной поездки — 0,25 доллара. Стандартный набор продуктов на день стоит 13 долларов.

Баку также является одним из самых бюджетных направлений для туристов из России. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов — девять долларов за ночь, питание стоит от 12 долларов, проезд в общественном транспорте — 0,2 доллара.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столица Таиланда — третий по доступности город для самостоятельных путешественников. Здесь 992 хостела, где можно остановиться всего за 17 долларов. Питание стоит от 17 долларов в день, а билеты на транспорт — от 0,82 доллара. Скорость мобильного интернета в Бангкоке приемлемая — около 57 мегабит в секунду.



Для трехдневного отдыха в Ханое достаточно 36 долларов. Из них проживание в одном из 285 хостелов стоит 11 долларов. Проезд в общественном транспорте стоит 0,3 доллара, а питание — не менее 20 долларов.



В Южной Корее вам придется тратить чуть более 90 долларов в день. В одном из 578 хостелов Сеула вы сможете остановиться минимум за 27 долларов. Стоимость проезда начинается от 1 доллара за билет, а питание стоит 20 долларов в день.

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году: заметно вырос турпоток в Азию, а вот страны СНГ приняли меньше россиян. Лидером среди заграничных направлений для татарстанцев стала Турция — с начала мая ее посетили около 28% туристов из республики.

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Елизавета Пуншева