Совкомбанк и Московский автомобильный завод «Москвич» объявляют о старте сотрудничества в рамках финансовых программ автокредитования

Совкомбанк и завод «Москвич» запускают совместную кредитную программу, направленную на предоставление максимально выгодных условий получения кредита на приобретение автомобилей «Москвич».

С 15 мая 2023 года клиенты смогут приобрести новые автомобили «Москвич» без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки по карте «Халва» сроком до 18 месяцев, а также в кредит с низкой процентной ставкой.

— «Москвич» — легендарный бренд, переживающий сегодня новый этап своего развития. Мы рады стать партнером автопроизводителя по финансовым программам автокредитования, предоставляя клиентам выгодные и удобные условия покупки моделей бренда «Москвич». Уверен, разнообразие финансовых программ Совкомбанка — с субсидированной ставкой и в формате авторассрочки — будет способствовать повышению доступности автомобилей «Москвич» для разных групп клиентов, — отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

— Наша главная задача — обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. На постоянной основе мы анализируем пожелания наших клиентов и хотим, чтобы покупка автомобиля была приятной и комфортной, в том числе с финансовой точки зрения. Уже в мае мы запускаем кредитную программу, которая позволит приобрести автомобили «Москвич» на максимально выгодных условиях. Совместно с банками-партнерами мы прорабатываем различные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах, — рассказал генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Заявку на кредит или авторассрочку по «Халве» можно подать с 15 мая 2023 года в дилерских центрах «Москвич», для этого потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в официальном дилерском центре.

Совкомбанк входит в топ-3 российских банков по количеству выданных автокредитов по итогам 2022 года. Банк признан победителем премии FinAuto-2023 в номинации «Лучший автокредитный банк-партнер» по итогам опроса официальных дилеров из 35 городов России.

Городские кроссоверы «Москвич» — это комфортные и современные автомобили, оснащенные широким набором оборудования и систем помощи водителю, а также технологичными решениями мультимедиа. На данный момент завод «Москвич» выпускает две модели автомобилей: городской кроссовер «Москвич 3" и электромобиль «Москвич 3е». Во второй половине года в продажу поступит первый седан в линейке бренда — «Москвич 6". Подробные характеристики моделей доступны на официальном сайте компании.

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