Большинство россиян не пользуются «умными» устройствами для дома

Лишь около четверти россиян — 28% — пользуются «умными» устройствами для дома. Причем рейтинг самых часто используемых девайсов для дома у россиян возглавили робот-пылесос и умная колонка. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян (72%) не используют в своей жизни устройства для умного дома.

Отметим, что этот показатель максимален в группе активных телезрителей — 95%. Безразличны к современным технологиям также представители старшего поколения 60+ лет (не пользуются 87%), россияне со средним образованием и ниже (85—86%), а также жители сел (82%).

Говоря о самых популярных «умных» устройства для дома, можно сказать, что россияне скорее предпочитают использовать всего несколько их типов. Возглавил рейтинг робот-пылесос, который выбрали 58% из числа пользователей умных устройств. Следом идет умная колонка (44%). За лидерами идут со значительным отставанием Smart TV (12%), система умного освещения и умная розетка (10%).

Фото: flickr.com

О возможности «умных» устройств собирать сведения о владельцах и их жилищах с помощью встроенных камер и датчиков хорошо знают лишь 25%.

Больше трети россиян — 38% — наслышаны об этом без подробностей. Для каждого третьего россиянина данная информация оказалась новой. 36% в ходе опроса впервые узнали о том, что смарт-девайсы способны «следить» за пользователями. В группе селян и активных телезрителей такой ответ звучал от каждого второго (46% и 49% соответственно).

15% россиян видят угрозу в передаче данных устройствами третьим лицам. 5% опрошенных не исключают возможность шпионажа через такие девайсы, а 6% ответили, что сбор данных — это вторжение в личную жизнь и нарушение прав и свобод.

Однако каждый пятый опрошенный (21%) не видит в сборе информации какой-либо серьезной угрозы.

34% граждан затруднились с ответом. Более того, 76% респондентов не предпринимают никаких действий для того, чтобы противодействовать сбору данных. Из тех, кто делает что-либо для этого, 12% заклеивают веб-камеру ноутбука и еще 6% отключают девайсы от сети.

Среди казанцев на 96% вырос спрос на системы безопасности для дома. Говоря о России в целом, чаще всего умные технологии, обеспечивающие безопасность жилища, приобретают жители Нижнего Новгорода, Краснодара, Волгограда и Челябинска.

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Илина Хакимова