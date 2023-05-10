В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий садоводам на часть затрат по строительству и капремонту

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий из бюджета садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, которые будут выделять на обеспечение части затрат по строительству, капремонту, реконструкции систем хозяйственно-бытового водоснабжения (кроме распределительных систем водоснабжения) и площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Способом проведения отбора является конкурс, который определяет получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов. Участник отбора имеет право представить на отбор заявку по направлениям, связанным с разработкой проектно-сметной документации, проведением экспертизы проектно-сметной документации, проведением строительного контроля.

Контроль за исполнением постановления возложен на Минсельхоз Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Как выяснило «Реальное время», в 2023 году твердо можно быть уверенными, что татарстанские садоводы получат субсидии на реконструкцию водонапорных башен и площадок для сбора ТКО — в бюджет на эти цели заложено 150 млн рублей. О причинах, по которым отложены другие программы софинансирования, угрозах, которые нависли над дорогами, построенными в СНТ в рамках этих программ в прошлые годы, и о том, какими проблемами может обернуться на первый взгляд выгодное садоводам решение о передаче сетей СНТ на баланс энергетикам, — в материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко