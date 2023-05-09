Rutube подвергся DDoS-атакам в День Победы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российский видеохостинг Rutube столкнулся с кибератаками в День Победы, все они были успешно заблокированы и отражены, заявил технический директор Rutube Ростислав Чернаков.



— Атаки сегодня были, в том числе DDoS. Но они были отражены в момент появления угрозы. Без возможности влияния на функционал сайта и пользователей, — приводит ТАСС его слова.

Ровно год назад, 9 мая 2022 года, Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга, сообщили в пресс-службе сервиса: тогда было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. 11 мая видеохостинг запустился и практически полностью был восстановлен. Как пояснял гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, целью атаки было уничтожение архитектуры Rutube.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце 2022 года заместитель гендиректора АО «Газпром-Медиа Холдинг», гендиректор видеохостинга Rutube Александр Моисеев рассказал о задачах развития платформы.



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Маргарита Головатенко