В Зеленодольске на параде Победы вручили посмертные награды родственникам погибших

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

На параде Победы в Зеленодольске вручили посмертные награды родственникам погибших бойцов специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе района.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Орденом Мужества посмертно наградили Дмитрия Рыбушкина и Иброхима Хасанова, медалью Жукова — Айдара Тагирова. Награды вручил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Утром глава муниципалитета посетил семью ветерана Великой Отечественной войны Николая Левагина.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

— Всего в Зеленодольском районе 23 ветерана и 591 труженик тыла. Это бесценные минуты общения. Мы счастливые люди, которые имеют возможность прикоснуться к истории. Сегодня и всегда мы говорим им спасибо за Великую Победу! — подчеркнул Афанасьев.

Всего мероприятия в честь Дня Победы посетили более 16 тысяч человек. На стадионе «Авангард» торжественный парад собрал более 4 тысяч гостей.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко