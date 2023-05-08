В Зеленодольском районе Татарстана два человека выпали за борт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

На Волге в Зеленодольском районе Татарстана, отъезжая от причала, перевернулась моторная лодка ПВХ — за бортом оказались два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Отмечается, что пострадавшие выбрались на берег самостоятельно. При падении мужчина получил травму грудной клетки, а рука женщины попала под винт лодочного мотора.

Женщину с рваными ранами доставили в травмпункт Зеленодольской ЦРБ. Мужчина же от госпитализации отказался.

14 апреля в Агрызском районе Татарстана около шести с половиной часов искали двух рыбаков, вышедших на воду на маломерном судне. В 7.31 поступило сообщение о том, что двух рыбаков унесло далеко от берега на лодке ПВХ. Мужчины замерзают и не могут добраться до берега из-за высоких волн — их высота достигала 1,5 метра. В качестве ориентира обозначили село Красный Бор.

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Елизавета Пуншева