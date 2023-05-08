На станции метро «Кремлевская» в Казани запустили эскалаторы, не работавшие с 2005 года

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

На станции «Кремлевская» в Казани с 8 мая в вестибюле №1 запустили не работавшие с момента открытия метро эскалаторы. В «Метроэлектротрансе» Казани уточнили, что их ввели в постоянную эксплуатацию.

В организации также добавили, что для пуска эскалаторов «требовалось дополнительное финансирование, которого всегда не хватает».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Были куплены оборудование и запчасти, проведена обкатка, тестирование, диагностика, а также приобретено и смонтировано оборудование для рабочего места дежурной у эскалатора: мониторы, видеокамеры, громкоговорящие устройства, экстренные стоп-кнопки и кнопки переключения. Эскалаторы прошли испытания и техническое освидетельствование.

О том, что в 2023 году планируется запуск эскалаторов, еще в феврале рассказывал глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.



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Илина Хакимова