Сегодня в Казани ожидается переменная облачность и до +12 градусов

В понедельник, 8 мая, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +10 до +12 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется до +14 °С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами до 5—10 м/с. В целом по республике они могут усиливаться до 14 м/с.



Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Казани выпал снег. Об этом сообщали жители нескольких районов города.



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Айрат Назипов