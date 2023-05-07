В Казани снова пошел снег
В Казани в воскресенье, 7 мая, выпал снег. Об этом сообщают жители нескольких районов города.
Сегодня синоптики прогнозировали в городе дождь и туман. Днем в столице Татарстана ожидается от +7 до +10 градусов.
Напомним, накануне Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Айрат НазиповОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым