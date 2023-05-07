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В Казани снова пошел снег

09:22, 07.05.2023
В Казани снова пошел снег
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 7 мая, выпал снег. Об этом сообщают жители нескольких районов города.

Сегодня синоптики прогнозировали в городе дождь и туман. Днем в столице Татарстана ожидается от +7 до +10 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о заморозках до -5 градусов.

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Айрат Назипов
Общество Татарстан

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