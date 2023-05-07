Россиянам разрешили бесплатно отправлять посылки весом до 10 кг в зону спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Посылки для участников спецоперации весом до 10 кг с 1 мая 2023 года доставляются бесплатно. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области.

— В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года, — рассказал он.

Вице-премьер отметил, что указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым. Число посылок до 10 кг, которые может отправить один человек, не ограничено.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане помогают Донбассу не только волонтерские и благотворительные организации. Рядовые татарстанцы оказывают любую посильную помощь, чтобы поддержать мобилизованных бойцов и добровольцев, а также население в зоне спецоперации. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов