Российских гольфистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Правление Международной федерации гольфа (IGF) решило допустить российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах, но лишь в нейтральном статусе. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что спортсмены должны соответствовать антидопинговым правилам. Вместе с этим флаги, гимны, цвета или другие любые символы, связанные с Россией и Белоруссией, запрещаются во время соревнований.

Как подчеркнули в IGF, к международным турнирам не будут допущены спортсмены, поддерживающие спецоперацию, или же те, у кого есть контракты с военными структурами.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 29 апреля исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. При этом исполком IJF привлечет независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая их контент в социальных сетях. Впоследствии в соревновании будут участвовать лишь те спортсмены, кто получит специальный допуск.

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Максим Кокунин