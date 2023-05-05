Российские пользователи жалуются на сбой в Xbox

Часть пользователей из России в ночь на пятницу столкнулись со сбоем при входе в аккаунт Xbox. При попытке входа всплывает окно «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна».

Некоторым россиянам помогло изменение DNS (Domain Name System, или системы доменных имен).

Фото: pixabay.com

После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них и Microsoft.

В сентябре 2022 года сообщалось, что новым президентом российского представительства корпорации Microsoft («Майкрософт Рус») стал Бенджамин Оуэн Орндорфф. На этом посту он сменил Кристину Тихонову. Также отмечалось, что Орндорфф — гражданин США. Он возглавил и другие юрлица Microsoft в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Пейментс Рус» и «Майкрософт Мобайл Рус» — их главой являлся Михаил Сизов.

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Елизавета Пуншева