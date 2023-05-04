Проект мерчандайзинга бренда «Махеевъ» признан одним из лучших в России

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса POPAI RUSSIA AWARDS 2023. Компания «Эссен Продакшн АГ» с проектом «Скорого мерчандайзинга» для бренда «Махеевъ» заняла третье место в номинации «Лучший мерчандайзинг».

Жюри оценивали проекты по четырем критериям:

технологичность и инновационность;

соответствие результата поставленной задаче;

управление проектом;

экономическая эффективность.

Эксперты компании продемонстрировали, как за три месяца нарастить продажи во время кризисной ситуации и даже отвоевать долю полки у лидера категории. За основу проекта был взят кейс, реализованный в 2022 году. На время дестабилизации закупочных цен на сырье АО «Эссен Продакшн АГ» взяла паузу в мерчандайзинге. После короткого перерыва бренд «Махеевъ» разработал новую систему работы с мерчандайзингом. В условиях ограниченного бюджета маркетинга перед компанией стояла задача в короткие сроки вернуться на все торговые места, которые на тот момент уже заняли конкуренты.

— Учитывая ситуацию, мы изменили подход к мерчандайзингу. На основах вторичных продаж мы начали активно работать с торговыми точками, в которых наша продукция показывала максимальный товарооборот. Наша инновация была в подходе. Мы создали сильный тандем с агентством, которое обеспечивало непосредственное выполнение работ. Все задачи выставлялись в режиме онлайн на портал агентства. Специалисты в режиме реального времени их видели и сразу же выполняли. Мы запустили много способов мотивации для сотрудников агентств. Наша команда проводила анализ ситуации и оперативно реагировала на остановку или снижение уровня продаж, — рассказывает Екатерина Оронова, руководитель направления мерчандайзинга и BTL АО «Эссен Продакшн АГ».

За три месяца активной работы бренд «Махеевъ» смог не только вернуть свои позиции во всех торговых сетях, но и увеличить продажи.

Реклама. АО «Эссен Продакшн АГ»

Как отмечают в компании «Эссен Продакшн АГ», мерчандайзинг — важный элемент маркетинга, знакомство потребителя с продукцией. В настоящее время персонал торговых сетей основное внимание уделяет выкладке товаров первой необходимости. Потому брендам нужно проводить активную самостоятельную работу в этом направлении, чтобы их продукция всегда находилась на видном месте. Ведь исследования показывают, что продажи продукции увеличиваются прямо пропорционально наращиванию фейсинга бренда.