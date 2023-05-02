Неизвестные подорвали железнодорожные пути в Брянской области — 20 вагонов сошли с рельсов
В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожное полотно. Об этом сообщил местный губернатор Александр Богомаз.
— В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте, — написал он в своем telegram-канале.
В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.
Накануне утром на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области сработало взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава, обошлось без пострадавших. По данным РЖД, с рельсов также сошли семь вагонов грузового поезда.
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