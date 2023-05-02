Рустам Минниханов вручил лесопатрульные машины учреждениям Минлесхоза Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил сертификат на получение 28 единиц лесопатрульных машин Lada Niva legend для Минлесхоза республики. Мероприятие состоялось на площади перед ГБКЗ им С. Сайдашева в Казани.
Минниханов напомнил, что врученные сегодня автомобили закупили по федеральной программе. Он выразил Министерству природы и экологии России благодарность и отметил, что современные машины важны для эффективной работы лесников.
Раис Татарстана также поблагодарил сотрудников лесной отрасли за их работу:
— Мы гордимся нашими работниками лесного хозяйства. Желаю вам дальнейшего процветания на благо нашей республики.
Лесопатрульные автомобили появились на площади перед ГБКЗ им С. Сайдашева накануне.
В марте в Татарстане работники районных управлений сельского хозяйства и продовольствия получили 43 машины. Торжественная церемония вручения машин прошла 7 марта на территории выставочного комплекса «Казань Экспо».
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