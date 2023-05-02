Рустам Минниханов вручил лесопатрульные машины учреждениям Минлесхоза Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил сертификат на получение 28 единиц лесопатрульных машин Lada Niva legend для Минлесхоза республики. Мероприятие состоялось на площади перед ГБКЗ им С. Сайдашева в Казани.



Минниханов напомнил, что врученные сегодня автомобили закупили по федеральной программе. Он выразил Министерству природы и экологии России благодарность и отметил, что современные машины важны для эффективной работы лесников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана также поблагодарил сотрудников лесной отрасли за их работу:

— Мы гордимся нашими работниками лесного хозяйства. Желаю вам дальнейшего процветания на благо нашей республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лесопатрульные автомобили появились на площади перед ГБКЗ им С. Сайдашева накануне.

В марте в Татарстане работники районных управлений сельского хозяйства и продовольствия получили 43 машины. Торжественная церемония вручения машин прошла 7 марта на территории выставочного комплекса «Казань Экспо».



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Маргарита Головатенко