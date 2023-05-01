В Нижнекамске потушили 500 «квадратов» горящей сухой травы — погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Нижнекамске сегодня днем в результате горения сухой травы погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Сообщение о горении травы на поле по ул. Рифката Гайнуллина, напротив д. 14, поступило в 11.35. Пожарные потушили траву на площади 500 кв. м.

Мужчину с ожогами и без верхней одежды обнаружили во время тушения пожара. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Личность погибшего устанавливается.

Сотрудники МЧС устанавливают причину пожара. Всего привлекались от РСЧС 16 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России — девять человек и две единицы техники.

В Татарстане второй раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Высокая пожароопасность лесов — IV класс — сохранится в Татарстане местами с 27 апреля по 2 мая.

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Маргарита Головатенко