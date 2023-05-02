В Казани сегодня ожидается дождь с грозой, сильный ветер и до +16 градусов

Во вторник, 2 мая, в Казани ожидается переменная облачность. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует небольшой, местами умеренный дождь и грозу.

Днем температура воздуха в Казани составит от +14 до +16 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +14 до +19°С, в восточных районах — от +23 до +28°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Синоптики прогнозируют в Казани северо-западный ветер порывами до 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—20 м/с.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



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Маргарита Головатенко