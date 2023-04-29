Минтранс: Россия и Турция договорились об увеличении объема авиаперевозок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия и Турция договорились об увеличении объема пассажирских воздушных перевозок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

— В целях реализации договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю, — говорится в релизе.

Теперь отечественные авиакомпании планируют выполнять более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. Турецким перевозчикам согласованы заявки на выполнение полетов между странами по 37 маршрутам с частотой 629 рейсов в неделю в сезоне ИАТА «Лето-2023».

Кроме того, турецкие авиакомпании еженедельно будут совершать по семь рейсов по маршруту Анталья — Саратов, по 21 рейсу по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва, еще по 14 рейсов запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань, Анталья — Екатеринбург.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О том, что государства хотят увеличить объемы пассажирских авиаперевозок, на этой неделе говорил президент России Владимир Путин.

— Важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами. И в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок, — сказал он.

По словам главы государства, в 2022 году Турцию посетили больше 5 млн россиян. Он отметил, что турецкие курорты пользуются спросом у жителей России.

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Максим Кокунин