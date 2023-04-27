В России выявили мошенническую схему с фейковыми приложениями госкомпаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России зафиксировали новый сценарий мошенничества с инвестиционными приложениями от имени «госкомпаний», которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он рассказал, что за установку приложения и регистрацию мошенники обещают бонусы (в частности, акции компании). После прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени «менеджеров» и обещают высокие доходы от вложений.

Собеседников уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для «приманки» пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Но когда клиент хочет забрать все деньги, злоумышленники перестают выходить на связь, а личный кабинет приложения перестает работать.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Анатолия Печатникова, мошенники стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков или других организаций. В марте доля звонков в мессенджеры превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных номеров. Еще одним трендом у злоумышленников стало использование подменных номеров MVNO-операторов.

— Важно ограничивать вредоносные ресурсы, которые дают возможность мошенникам нелегально приобретать телефонные номера и контакты в мессенджерах для атак на клиентов. Такая работа должна вестись системно, чтобы мы всегда были на шаг впереди злоумышленников, — сказал Печатников.

Неделю назад сообщалось, что в 2023 году мошенники стали чаще звонить женщинам, нежели мужчинам. Как рассказали эксперты ВТБ, в 2021 году представительницам слабого пола было адресовано 45% всех звонков, в 2022-м — 49%. В 2023 году доля звонков составила уже больше половины (52%).



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Айрат Назипов