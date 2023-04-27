В мае в Поволжье ожидаются положительные температурные аномалии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае 2023 года температуры воздуха в Поволжье ожидаются выше нормы. Положительные аномалии спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплый май, с температурами выше нормы, ожидается также на большей территории Северо-Западного федерального округа, Урала и севера Западной Сибири, пишет ТАСС. Роман Вильфанд предупредил, что, несмотря на такой прогноз, возможны заморозки.

Специалист посоветовал жителям России быть готовыми к переменам погоды в следующем месяце. Заморозки в мае возможны даже в умеренных широтах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.



Напомним, что с начала весны 2023 года в столице Татарстана зафиксировали семь температурных рекордов. Из них три — в марте, четыре — в апреле.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина