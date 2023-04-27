билайн улучшил сеть на одной из популярных локаций набережной озера Кабан

Фото: Максим Платонов

Теперь еще быстрее у абонентов оператора отправится видео заката на набережной, не прервутся музыкальные треки во время бега, даже когда многолюдно, а заказать такси в мобильном приложении и следить за статусом заказа можно, не прерывая голосовой вызов.

билайн в преддверии летнего сезона объявил об улучшении качества мобильного интернета и голосовой связи, в том числе благодаря технологии VoLTE, на правом берегу озера Нижний Кабан.

С наступлением солнечных и теплых дней амфитеатр у воды, площадки для кроссфита и занятий йогой, зона барбекю становятся местами притяжения казанцев и гостей города, где пользователи активно проводят время и активно пользуются мобильными сервисами. С учетом значительного роста нагрузок в вечерние часы и выходные дни в весенне-летний период технические специалисты билайна разместили дополнительное 4G-оборудование и расширили емкость сети, что позволило более эффективно использовать ее ресурсы и обслуживать большее число абонентов без снижения качества сигнала.

Также оператор напоминает, что если на смартфоне активирована технология VoLTE, то абоненты могут еще на большей территории набережной озера Кабан одновременно пользоваться 4G-интернетом и голосовой связью, а еще экономить заряд батареи смартфона.

«С приходом весны жители Казани и туристы все больше предпочитают проводить время, прогуливаясь по городу, что заметно увеличивает нагрузку на сеть в общественных пространствах. Поэтому мы всегда внимательно наблюдаем за изменением интернет-трафика в популярных локациях и проводим своевременные мероприятия по улучшению покрытия там, где стали «качать» еще больше, чтобы наши клиенты могли пользоваться необходимыми мобильными сервисами на привычных скоростях и с максимальным комфортом», — комментирует Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайн.

*VoLTE — голосовая связь нового поколения, когда звонок проходит по сети 4G (LTE). Действует при технической возможности подключения для ряда устройств.



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