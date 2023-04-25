В России создали Совет цифровых платформ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Компании «Авито», «Газпромнефть», «СберМаркет», «Яндекс», Ozon, Wildberries, YouDo объявили о создании саморегулируемого Совета цифровых платформ при Российском союзе промышленности и предпринимателей. На круглом столе его участники подписали Хартию о принципах развития платформенной занятости в России, пишут «Известия».

— Без саморегулирования обойтись нельзя в силу того, что направление новое, наша задача найти для него нишу, не переводя его в трудовые отношения». Платформенная занятость дает дополнительный заработок, импульс для развития собственного бизнеса, — рассказал президент РСПП Александр Шохин

В хартии платформенную занятость определяют как гибкий формат занятости, предполагающий использование онлайн-платформы юрлицами, физлицами и ИП для получения услуг от поставщиков за плату. При этом онлайн-платформа обеспечивает участникам процесса взаимодействие полного цикла.

Фото: kremlin.ru

Участники объединения пообещали применять лучшие рыночные практики и оптимизировать бизнес-процессы, чтобы снизить транзакционные издержки партнеров и ускорить темпы развития экономики. В дальнейшем совет планирует совершенствовать подходы к регулированию платформенной занятости и приглашает другие компании присоединиться к объединению.

Совет цифровых платформ — это структура, которая позволяет создать условия для конструктивного диалога между компаниями, экспертами и различными объединениями. Она должна помочь выработать стандарты взаимодействия платформ с поставщиками услуг и их заказчиками.

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Айрат Назипов