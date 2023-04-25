Власти Казани объяснили колейность ростом числа машин и интенсивностью движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Колейность на дорогах Казани образуется активнее из-за интенсивного движения транспорта, количество которого растет с каждым годом. Такое объяснение проблеме дал заместитель руководителя исполкома города по вопросам благоустройства Игорь Куляжев:

— Что касается замены аварийных участков колейности, конечно, хотелось бы, чтобы больше дорог ремонтировалось на территории Казани. К сожалению, бюджет не позволяет. Интенсивность транспортного движения в городе растет ежегодно, потому что растет и количество автомобилей. Этот процесс необратим. И потому колейность тоже образуется в более, так скажем, быстром порядке, чем раньше это происходило, — прокомментировал он.

Игорь Куляжев обратил внимание, что в Казани есть 32 участка улично-дорожной сети, имеющие колейность, которые в этом году отремонтируют. Это дороги по ул. Щапова, Туринской, Лукина, Камчатской, Роща Фрунзе и так далее. Работы, в частности, пройдут и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и республиканского программе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он добавил, что работающие в Казани подрядные организации, занимающиеся ремонтом дорог, перешли на новый ГОСТ — более требовательный. У них есть аттестованные лаборатории, которые проверяют качество щебня и битума.

«Реальное время» писало, что исполком Казани оштрафовали за опасный дефект дорожного полотна на третьей транспортной дамбе — глубокую колею. Капитальный ремонт там проводился в 2016 году по заказу ГКУ «Главтатдортранс». Работы имели четырехлетний гарантийный срок, в течение которого поддерживалось нормативное состояние дороги.



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Татьяна Демина