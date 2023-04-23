Страны Балтии вызовут представителей Китая из-за высказывания посла КНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Литва, Латвия и Эстония вызовут дипломатических представителей Китая в своих странах с целью разъяснения высказывания посла КНР во Франции Лу Шае. Об этом сообщает ТАСС.

— Такое координированное решение о вызове в понедельник представителей Китая принято, — приводятся в сообщении слова представителя МИД Литвы Паулины Левицките.

В пятницу французский канал LCI опубликовал на своей странице в Twitter цитату из интервью Лу Шае. Комментируя статус Крыма, он отметил, что «даже страны бывшего СССР не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».

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Елизавета Пуншева