ФК «КАМАЗ» спасся от поражения в матче с «Родиной»

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Челнинский футбольный клуб «КАМАЗ» на выезде сыграл вничью с московской «Родиной». Матч 28-го тура Первой лиги завершился со счетом 2:2.

Первыми забили хозяева. На 4-й минуте отличился Ната Уэсли. Гостям понадобилось 19 минут, чтобы восстановить равновесие в счете. Гол в свой актив записал полузащитника «КАМАЗа» Юрий Кириллов.

Во втором тайме ситуация повторилась. Благодаря голу Ивана Тимошенко на 54-й минуте «Родина» снова вышла вперед. Но вышедший на замену форвард гостей Александр Щербатюк сравнял счет. Он забил за 6 минут до конца основного времени матча.

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

В двух предыдущих матча команда из Татарстана потерпела два поражения. Сначала «КАМАЗ» проиграл махачкалинскому «Динамо», а затем на своем поле уступил «Велесу». Сейчас челнинцы занимают 9-е место в турнирной таблице.

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Айрат Назипов