Россия и Германия массово высылают дипломатов

Власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. Об этом заявили в МИД России.

— Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение, — цитирует представителей ведомства ТАСС.

В министерстве обещали «зеркально» ответить на такие действия. Там добавили, что немецкие власти нарушили свои заверения о нежелании афишировать массовую высылку дипломатов РФ, рассказав СМИ об этой «затее».

Фото: pixabay.com

— В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года.

На прошлой неделе сообщалось, что с начала 2023 года Германия выдала россиянам около 5 тысяч шенгенских виз. Как отметила представитель Министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе, при рассмотрении заявлений на визу диппредставительства и консульские учреждения Германии обращают внимание на готовность к возвращению.

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Айрат Назипов