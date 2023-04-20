Татарстан за первый квартал 2023 года посетили 700 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года побывали 700 тысяч путешественников, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

— По статистике могу сказать, что за первый квартал 2023 года мы видим увеличение туристического потока по сравнению с первым кварталом 2022 года. На сегодняшний день, по предварительным данным, Татарстан за первый квартал посетило 700 тысяч туристов. И это на 15% больше, чем в 2022 году, — сообщил он.

По его словам, увеличению туристического потока в республику способствует множество мероприятий, проводимых в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, республику по итогам 2022 года посетили 3,7 миллиона человек. Из них почти 207,3 тысячи путешественников побывали в регионе в январе.

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Татьяна Демина