Татарстанец нарвался на уголовное дело за дачу взятки начальнику отделения ГИБДД

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

41-летний житель Спасского района Татарстана стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

Как рассказали следователи, автомобиль мужчины был помещен на спецстоянку еще 17 апреля за совершение административного правонарушения. Автовладелец захотел решить вопрос другим путем и пришел на следующий день в один из служебных кабинетов отдела ГИБДД ОМВД России по Спасскому району.

— Подозреваемый, осознавая, что совершает дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия — возврата его автомобиля со спецстоянки, и желая этого, решил передать начальнику отделения деньги в размере 20 000 рублей для решения данного вопроса, после чего был задержан сотрудниками полиции, которые фиксировали его противоправные действия, — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Свою вину задержанный полностью признал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В феврале «Реальное время» писало о предъявленном обвинении начальнику отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана. Его подозревают в получении взятки в размере 45 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов